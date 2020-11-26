世界無奇不有！一名奈及利亞的網紅Pretty Mike，日前出席友人婚禮，總共攜了6個孕婦現身，高調表示「她們肚子裡的小孩都是我的」，引發全球網友熱議。

綜合外媒報導，演員威廉姆斯（Williams Uchemba）邀請好友Pretty Mike吃喜酒，Pretty Mike當天穿著一身粉紅西裝，帶著6名著銀色連身褲或洋裝的婦人，共通點全是挺著大肚子，他還一一撫摸或親吻每個孕婦的腹部，並將照片上傳到instagram，表示：「這不是拍戲惡搞，他和6個懷孕的母親即將組成一個大家庭，我們會過上最好的生活」。開放的感情觀念震驚許多網友，還一舉登上各大電視及媒體，掀起廣大的討論。

除此之外，Pretty Mike加碼PO出與4個女友同床共眠的影片，棉被底下露出5雙赤裸的腳，結尾還是女人們替他洗澡的畫面，令許多網友大開眼界。

據悉，Pretty Mike是當地著名花花公子，3年前帶著女友們參加婚禮，竟然拿鏈條與皮帶捆住她們，用牽的方式入場引發眾怒，遭到撻伐與逮捕，後來Pretty Mike對外聲稱：「制止任何讓女孩受到束縛的行為或對任何其他有辱人格的舉動。」但爭議未停止，去年9月Pretty Mike與5名穿著婚紗的女人合照，表示和2個前女友及3個現任女友結婚是他的夢想，這回又帶6個孕婦女友喝喜酒，超狂的行為再添一筆。

(中時新聞網)