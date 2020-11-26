YouTuber「A力地方媽媽」，因為穿真理褲露出半個蜜桃臀做蛋糕爆紅，讓她短時間內擁有10萬訂閱高人氣，但也因此讓她飽受酸民抨擊，怒斥「結婚生子還這麼不守婦道」，對此她也罕見吐露心聲，說明創頻道以來的心境。

「A力地方媽媽」Ellie，41歲的她與老公婚後育有一女，擁有S型火辣身材的她，過去曾胖到80多公斤，後來看著影片健身才逐漸瘦下來，而她也靠著相機記錄瘦身過程，原本只分享在私密社團，獲得周遭友人鼓勵才成立頻道「A力地方媽媽」，健身有成的她擁有翹臀長腿的火辣身型，不時讓網友眼睛大吃冰淇淋，也火速累積一票死忠粉絲力挺。

A力地方媽媽曬出健身前後對比照。（圖／local_mom_ellie IG）

不過Ellie有次拍攝穿極短熱褲，露出蜜桃臀做料理的影片，原本讓大批網友看的是血脈噴張，未料卻遭酸民嘲諷「當人母還如此不守婦道」，根據《三立新聞網》報導，她表示兩三年前就這樣穿了，並不覺得該裝扮有何不得體之處，豈知酸民認為拍這類大尺度影片是教壞小孩，對此她無奈表示酸民把此事看的過於嚴重，更直言若嫁去別人家還要全副武裝，這才是「物化女性」。

至於常有網友造謠她的私生活，甚至瘋傳她曾拍過AV，對此她認為無須對子虛烏有的事情做解釋，對於酸民的言行舉止，她強調就當做是讓他們抒發情緒的管道，高EQ的回應被網友讚爆。

(中時新聞網)