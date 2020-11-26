蘋果（Apple）自從2018年底的第三代iPad Pro改用USB-C連接埠之後，會不會也沿用到iPhone產品線中，就成為業界與消費者的關注焦點。爆料達人Joe Prosser指出，根據他的消息來源，在2021年的新iPhone裡（暫稱iPhone 13系列），至少會有一款完全沒有連接埠，只能透過MagSafe無線充電。

Joe Prosser在最新的YouTube頻道影片中分享了幾件事情，首先就是引述韓媒報導，2021年下半年蘋果有望推出採用OLED螢幕的iPad Pro，螢幕則有望由為iPhone 12系列提供OLED螢幕的三星以及LG來提供。此外，他指出2021年的iPhone 13系列，將會有一款不具備連接埠，換句話說，不支援有線充電，僅能以無線的方式充電（利用MagSafe充電器或其他可支援的無線充電設備）。

iPhone 13 - They're REALLY doing it! (exclusive leaks)

Joe Prosser點出，對於蘋果來說，針對iPhone產品線，他們從來不考慮要轉換到USB-C連接埠的問題，而使用Lightning的下一步，就是直接跳躍到「無孔」（portless）的設計。這一點放在過去來想，可能是天方夜譚，但從蘋果在iPhone 12系列發表時也推出了MagSafe配件生態的情況來看，讓iPhone邁向無孔化設計，應該是早就是蘋果長期的產品線規劃之一。

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Portless — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

針對iPhone 13(2021年的iPhone），先前天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果會僅在 2021 年高階 iPhone中採用這項策略。Joe Prosser的說法跟他很接近。而爆料者 Fudge (@choco_bit)則是指出在iPhone 12系列發表前就指出，iPhone 13 系列將會改用smart connector 的做法來充電（如今應該指的就是MagSafe），已經有多方看法都押寶蘋果有計劃推出不支援有線充電的無孔iPhone！這樣的新iPhone，你期待嗎？

(科技)