台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員，於日前巡經龍田村龍七路段時，發現1名衣衫襤褸的老婦人，就主動上前詢問其居住地，發現對方語焉不詳，便採用人臉辨識系統確認老婦身分，所幸連絡上她住在嘉義的丈夫，也平安返家。

「大姐，您住哪裡？」鹿野分駐所警員簡士瑋與吳芸萱於日前10時40分巡經龍田村時，發現1位老婦人推著裝滿雜物、發出惡臭的手推車，喃喃自語獨自行走在路上，員警主動上前詢問其居住地，對不上問話又語焉不詳，員警就使用M-police人臉辨識系統確認其身分。

經查證後，老婦非失蹤或治安顧慮人口，但因擔心其安危，便主動聯繫她的家屬，其丈夫向員警表示：「妻子3個月前說要去旅行，就從嘉義獨自推手推車出去了，這幾個月都沒她的消息，因妻子情緒方面不太穩定，家人也很擔心她的安危，沒想到她居然繞過大半個台灣到臺東，真的非常感謝你們」。員警等家屬抵達後，順利協助老婦返家。

此外，日前傍晚18時許，鹿野分駐所所長林光華與警員簡士瑋巡經台9線與柑園路路口時，發現1輛車拋錨在路中，因車主人生地不熟，一時也慌了手腳，警方除了擺放車輛故障示警三角錐外，也協助指揮車輛繞行，並隨即通知當地保養廠派出拖吊車，在20分鐘內拖離，車主對於警察明快的處理速度，一再的表示感謝。

關山警察分局表示，鹿野分駐所警員簡士瑋不論在工作及業務上，表現均可圈可點，平時樂於助人；也因從警前曾當過代課老師，所以有「簡老師」的稱號，是同事眼中的「好同事、好老師」。

(中時 )