恐怕連懷塞德自己也沒想到，繞了一大圈還是回到自己NBA生涯的發源地！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日爆料，成為自由球員的拓荒者中鋒懷塞德，已跟老東家國王簽下1年老將底薪合約，有望扛下國王新球季先發中鋒位置。

2010年第33順位被國王選上的懷塞德，生涯前兩季都待國王打球，卻始終不受重用，直到2014-15年球季跟熱火簽約，才開始展現他在內線的過人威力，不僅連5年場均都達雙十，更獲選年度防守第二隊，以及當上年度籃板王與火鍋王。

懷塞德去年夏天從熱火跳槽拓荒者，上季場均15.5分、13.5籃板及2.9火鍋，更是上季火鍋王，但他在季後賽表現低迷，平均每場只拿6.8分、7.1籃板及2.1火鍋，也讓拓荒者決定放棄跟他續約，如今讓他得以重回老東家國王的懷抱。

只是國王目前已有荷姆斯、艾力克斯連兩名中鋒，加上懷塞德的回歸，等同讓他們內線人滿為患，在新球季要如何安排內線輪替，相信會讓國王總教練華頓傷透腦筋，畢竟國王雖有不少年輕好手，卻始終沒辦法好好融合在一起，新球季仍不樂觀。

(中時 )