美國上周初次請領失業救濟金人數持續意外增加，顯示新冠肺炎疫情大爆發與隨之而來的商業限制措施，已導致裁員情況加劇，並破壞就業市場復甦。

美國勞動部周三宣布，上周（截至11月21日）美國初次請領失業給付人數增加30,000人，經季節調整後為77萬8,000人，為連續第二周增長，並超出經濟學家預估的73萬人。

上周初次請領失業救濟金人數4周均值為74.85萬人，較前一周增加5000人。截至11月14日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少29.9萬人，為607.1萬人，但這只是因為許多人的請領資格已經到期，美國大多數州的請領期限為6個月。

由於周四為感恩節假期，這份最及時反映經濟體質的就業報告提前一天發布。

上周未經調整的初次請領失業金人數大幅增加7萬8,372人，達到82萬7,710人。新冠肺炎疫情引發的經濟衝擊，使剛開始依據季節性波動調整數據並不容易，因此經濟學家更偏好參考未經調整的數字。

包括政府為自營、零工與其他不符合正規州失業金請領資格的勞工所提供的援助方案在內，上周多達114萬人請領失業救濟。而截至11月初，全美至少有2050萬人領取失業救濟金。

雖然美國第四季經濟仍有不錯的開始，其10月消費者支出與企業設備投資均超出市場預期，但這仍不足以讓美國經濟撥雲見日。美國的10月個人所得減少，在多達約1360萬美國人即將在聖誕節翌日失去聯邦政府提供的失業救濟金情況下，這項數據將進一步下滑。

這項失業救濟金，是規模超過3兆美元的聯邦政府新冠紓困方案的一部分。在這個助美國於第三季創下史上最大經濟成長率的龐大計畫中，大部分的援助措施已經到期，而新一輪紓困方案，可能要等到明年1月20日美國總統當選人拜登宣誓就職後才可能推出。

聯準會在11月4日、5日的會議記錄中表示，決策官員討論應如何調整央行的資產購買計畫，才能為經濟提供更多支持。Naroff Economics首席經濟學家Joel Naroff表示，問題不再是復甦是否將放緩，真正的問題在於經濟將減速多少。

美國爆發新一波疫情，自11月初以來，每日新增病例數均超過10萬人。目前美國累計確診數已經超過1200萬人，染疫死亡人數逼近26萬人，住院人數也持續激增，迫使越來越多州與地方政府在近幾周來持續擴大對社交與經濟活動的限制措施，恐將導致美國請領失業給付人數一直超出2007～2009年「經濟大衰退」期間的高峰值66萬5,000人。

(時報資訊)