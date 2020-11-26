儘管韓國國內正為疫情有大幅擴散跡象而苦惱時，韓國央行(BOK)卻捎來一個經濟的好消息，上修今年經濟成長率，從原估負1.3%提升至負成長1.1%，並樂觀預測來年將可見3%正成長。

韓國央行表示，受到疫情影響，家計收入減少，舉債金額增加，但景氣看到一絲復甦跡象，因此低利政策不變，與經濟學家事前普遍預估地一樣，還是維持在0.5%。

韓國利率從2019年10月中的1.25%，為助企業抵抗疫情危害，被韓國央行在今年分兩次調降。第一次在3月中調降到0.75%，第2次則是5月底調降到0.5%。這破天荒的低利率政策，也被韓國央行維持了大半年，一直到現在。

韓國央行補充，出口漸見復甦起色，故將原估今年經濟成長是負的1.3%，調高為只衰退1.1%。展望2021年，韓央行預測可見3%正成長，也較原先預估的2.8%來得樂觀。

不過韓國今(26)日就爆出有583位新確診案例，再創8個多月新高。因此，經濟學家也把疫情未來走向，當成是影響經濟發展主因。疫情影響下，韓國經濟繼第1季出現負1.3%成長後，第2季再大幅衰退3.2%。不過在出口成長帶動下，第3季就出現1.9%正成長。

再者，韓央行也把今年通膨率從原估0.4%，微微調高至0.5%。民間消費可見回升，但要比原先預估來得稍緩。經濟分析師也提醒，低利率環境可刺激通膨增加，但高不可攀的房價卻是低利猛藥的負作用。

(時報資訊)