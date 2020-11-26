法國財政部周三指出，已經對巨型科技公司寄發通知，要求在12月開始繳交數位服務稅。

法國在去年開始規劃要求臉書和亞馬遜等大型科技公司繳數位稅，但是由於經濟合作開發組織(OECD)在今年初開始協商國際稅務規定的修改，法國因而懸置了該課徵計畫。

法國財政部長先前已表示，如果OECD談判無結果，將在12月開徵該稅款。在上個月有近140個國家進行協商，並同意將繼續協商至2021年中旬。

法國去年對營收超過2500萬歐元和全球營收超過7.5億歐元的科技公司，要求對其數位服務的營收課徵3%的稅款。

臉書和亞馬遜皆表示，已經收到法國當局的通知。亞馬遜指出會遵守規定；臉書則說明，會確保遵守公司營運的司法管轄範圍內的所有稅務法律規定。

法國當局的著眼點在於，科技公司往往只對公司註冊當地國納稅，對實際營運國家卻未繳納稅款。

法國當局指出，一旦OECD達成協議，對線上公司的跨境稅務規則有了更新，法國將立即撤回該數位服務稅。

(時報資訊)