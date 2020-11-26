技嘉(2376)推出最新一代Radeon RX 6800 XT與Radeon RX 6800系列AMD RDNA2架構顯示卡共5款。5款顯示卡分別針對各種族群的需求來設計，AORUS MASTER導入技嘉最新MAX-Covered cooling超飽和散熱技術，LCD螢幕與RGB Fusion 2.0，推薦給追求極致效能、客製化展示與炫彩外觀的頂級玩家。GAMING OC導入技嘉風之力散熱系統與RGB Fusion 2.0。技嘉科技一次推出多款顯示卡，希冀符合不同消費者的需求。

MAX-Covered Cooling超飽和散熱技術結合了3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配特殊設計風爪葉片、正逆轉疊合扇功能，讓風壓可以完整地集中並覆蓋到所有散熱鰭片。被動散熱上使用散熱面積更大的散熱鰭片、純銅熱板與7根複合式熱管，可以迅速的將GPU與VRAM的廢熱傳導出來。加上技嘉Screen cooling散熱技術，延伸鰭片讓風流穿透顯示卡，整體形成一個效率極高的散熱系統，可以讓顯示晶片穩定的運作。顯示卡側面嵌入功能強大的LCD螢幕，能透過軟體編輯各種玩家想要顯示的內容，或是設定成進化吧小鵰，欣賞每小時小鵰的變化。導入了RGB Fusion 2.0，不僅能設定整張卡與LCD螢幕的發光特效，還可與其他AORUS設備做同步發光，規畫所有電腦設備的發光效果。AORUS MASTER還有航太等級的PCB保護膜、Dual BIOS安靜運轉模式、與ULTRA DURABLE認證的各式零件等特色，是追求極致效能與炫彩外觀頂級玩家的最佳選擇。

GAMING OC 採用技嘉風之力散熱系統搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能、Screen cooling、以及Dual BIOS安靜運轉模式等技術，能夠隨時將顯示卡保持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的產品效能。正逆轉散熱技術將位於正中央的風扇旋轉方向與左右風扇相反，讓鄰近的風扇風流導向同一方向，加倍風壓與減少擾流，藉此導引氣流並有效地將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱效能向上提升。此外，新一代風扇加入奈米石墨烯潤滑油可以延長壽命達2.1倍，達到如滾珠軸承一般的耐用，而且更為安靜。顯卡側面導入RGB Fusion 2.0流動燈光，讓玩家可以透過AORUS Engine自由調整燈光顏色和各種特效，也可與其他AOURS設備同步燈光效果。無論是在品質用料、散熱技術與炫彩外觀，都是主流電競玩家的最佳選擇。

此次技嘉推出的5款顯示卡分別為：AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G、AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER 16G、Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G、AORUS Radeon RX 6800 MASTER 16G與Radeon RX 6800 GAMING OC 16G等。

(時報資訊)