植牙真的不能用便宜貨！台南一名63歲女子2年前到診所全口植牙，貪小便宜選擇用迷你植體作為牙根，沒想到最近牙齒發炎疼痛、滿嘴流血流膿，下排牙齒整排鬆動，痛到受不了又去求診，經醫生診斷，她的14顆植牙已全部爛光，必須全口挖掉再花70萬重新植牙。

《東森新聞》報導，牙醫診所院長林孟儒指出，這名女子兩年前到其他診所全口植牙後，下排牙齒經常出現牙齦發炎腫痛、流血的問題，都是吃止痛藥緩解，但最近真的痛到受不了才到診所求助，經過3D影像、口腔X光檢查驚訝發現，她的下排14顆植牙中，竟有10顆植牙牙根是細長的迷你植體。

林孟儒指出，因為植體的粗細大小不一樣，導致咀嚼受力不均，植體被骨頭吸收，下排整排牙齒都在搖晃，馬上就要崩壞，同時骨頭高度也不平均，導致牙齦反覆發炎、化膿流血，迷你植體被吸收後，連同旁邊正常的植體也受牽連發炎，全部植牙壞光。

林孟儒指出，女子兩年前用的是迷你植體，長度只有一般植體的一半，一顆費用2萬比正常植牙6萬便宜許多，但迷你植體是暫時使用，固定臨時活動假牙，支撐力不夠，不能當一般植牙長久使用，最後女子只能把下排14顆爛光的植牙全部挖掉，想正常咀嚼得再花70萬重做。

(中時新聞網)