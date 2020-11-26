新冠肺炎疫情一波波肆虐全球，近期有些國家更掀起第三波、第四波疫情爆發，嚴重衝擊「海嘯第一排」的飯店市場！連台灣也無法倖免，國際來台旅客已大減近九成；不過，CBRE世邦魏理仕分析，也因為疫情險峻，「宅度假」（Staycation）消費模式，反而迅速崛起，躍居為飯店市場的唯一「救世主」。

CBRE世邦魏理仕今（26）日公布「2020年亞太飯店市場概況」研究報告指出，2020年全球經濟飽受新冠疫情衝擊，雖然亞太區市場陸續已現谷底復甦態勢，然各地解封情況不一，加上觸發新一波疫情疑慮未解，經濟復甦力道亦有所不同。

根據CBRE世邦魏理仕最新發佈「2020年亞太飯店市場概況」顯示，自年初全球爆發疫情以來，幾乎滅絕了國際旅行的機會，旅客面臨各地為抑制疫情擴散風險所實行的嚴格邊境管制措施，商務客亦面臨企業財務壓力實施撙節措施而減少商旅，導致全球航空客運量大減，亞太區市場包括香港、台灣、日本、韓國等的國際旅客人次更是銳減八成以上。

世邦魏理仕認為，全球航空客運在4月以來已現復甦，然而回升趨勢力道非常薄弱，意味著境內旅遊「宅度假」（Staycation）的消費，將成為飯店市場的唯一支撐。

世邦魏理仕根據交通部觀光局最新的觀光統計，今年1~9月，來台旅客計有131萬人次，年減85％，對飯店住房業務衝擊影響甚鉅；在缺乏國際客源下，飯店平均住房率幾近腰斬，疫情爆發以來，今年全台觀光旅館平均住房率只剩36.25％。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，亞太區多數城市已於夏季陸續重啟經濟，然而疫情疑慮未解，民眾為求紓緩多月來的心理壓力，國內旅遊成為唯一解方，旅遊業者亦順勢推出相關優惠方案，提供民眾享受風險較低的境內「宅度假」（Staycation）。

李嘉玶表示，以疫情較為紓緩的10月為例，亞太各城市飯店住房率，已從2020年4月的平均25％，明顯回升至51％；台灣飯店市場方面，反彈表現亦令人驚豔，全台觀光旅館平均住房率倍數勁升至46.85％，尤其是花東、風景區已重返疫前水準，顯示飯店市場谷底已過。

(工商 )