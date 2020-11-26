苗栗一名男子去年8月帶著高粱酒與摻有K他命的私釀紅棗酒，到鄰居一對母女家中，他在未告知下強灌母女毒酒，趁媽媽藥效發作、精神不濟時，撫摸對方胸部猥褻得逞，女兒因毒品作用下全身癱軟無力反抗，只能含淚任由狼男對母親上下其手，而且全程目睹此事；但狼男隔日凌晨甚至破壞該母女家中門鎖，入侵家裡，遭女兒發現後驅離，法院最後判他5年6月徒刑。

判決書指出，該男去年8月攜帶高粱酒、摻有K他命的私釀紅棗酒到鄰居家中，趁鄰居媽媽飲酒後誤吸毒品、精神渙散之際，他假借要幫忙按摩，脫掉對方上衣，並強行撫摸胸部、猥褻得逞，過程中媽媽一直反抗，他還出手毆打身體、頭部，而女兒則在一旁全程目睹此事。

當天該男離開後，在隔日凌晨破壞母女家中的門鎖，女兒因為聽到撬門聲下樓查看，看到他正待在廚房內，並大聲怒嚇他離開，事後將此事告知家屬才報警並提告。

法院認為，該男以欺瞞方式，使鄰居母女施用第三級毒品K他命，之後又趁藥效發作之際，猥褻媽媽得逞，依刑法第55條規定，以欺瞞之方式，使人施用第三級毒品罪處斷，判他有期徒刑5年6個月。另外，他侵入案發住宅內之犯行，當判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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(中時新聞網)