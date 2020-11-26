富士達保經24日至25日於南方莊園渡假飯店舉辦「2021年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」，邀集三百多位全台優秀員工共襄盛舉，同時公布2021年度主題「展翅，傲視群雄」，號召全體員工齊心完成「人員突破4,000位」及「保費收入翻倍」新年度目標。

兩天一夜的活動，由富士達保經董事長廖學茂以「2021年度展望與願景」揭開序幕。接著多位主管接力分享成功銷售與客戶經營策略，更特別邀請到政治大學教授周行一蒞臨授課，針對「疫情與全球經濟」深度剖悉。次日，則力邀世界盃麵包大師賽冠軍吳寶春出席分享「從最後一名到世界冠軍」的成功方程式，並於「領袖極峰頒獎典禮」畫下句點。

廖學茂表示，2020年選擇「無懼．締造無限」作為年度行動主題，呼應疫情衝擊下公司完成各項挑戰的決心。今年富士達不斷擴展服務版圖，於桃園成立首間「教育訓練暨育成中心」；持續深耕南台灣，於嘉南及高屏等地區陸續成立新服務據點。富士達保經在內外勤員工齊心努力下，今年再次交出漂亮的成績單，締造出無限可能。

展望2021年，富士達保經將行動主題訂為「展翅，傲視群雄」，希望所有員工都能乘著明年景氣順風，展翅翱翔朝著更高更遠的目標前進，力拼成為保險業界佼佼者。

首日活動，廖學茂帶領員工回顧公司今年度發展與突破，闡述明年目標與願景，勉勵不斷成長，並特別感謝各位主管的支持配合，於疫情影響和政策調整雙面夾擊下，仍站穩腳步持續締造良好業績。活動尾聲由領袖極峰競賽頒獎典禮壓軸登場，台北一區部業務經理李采諭二度奪得本次競賽會長寶座。

富士達保經「2021年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」安排專業課程及趣味活動，希望提供更多前進能量與專業知識。

(工商 )