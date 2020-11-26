刑事局副局長李西河今在立法院備詢，在國民黨立委逼問下，鬆口坦承準備就萊牛造假爭議傳訊行政院前發言人丁怡銘。(翻攝國會頻道)

國民黨立委賴士葆抨擊警政署，「沒有調查，怎麼認定沒惡意？」（黃世麒攝）

誰讓警政署嚇壞了？行政院前發言人丁怡銘涉嫌造假訊息，遭控違反《社維法》，刑事局副局長李西河今在立法院備詢，在國民黨立委逼問下，鬆口坦承準備傳訊丁怡銘。只是何時要傳訊，藍委一連8次追問，不只李西河面有難色不願回答，連警政署的副署長黃宗仁也支支吾吾，讓外界目睹當權勢在前，連打擊犯罪的全國最高警政領導階層似乎都難以直視。

行政院長蘇貞昌愛將、行政院前發言人丁怡銘，因涉嫌造假訊息，指控台北牛肉麵節冠軍店家使用含有萊劑的肉品，遭業者控訴造假。事後，蘇貞昌多次公開為此道歉，丁怡銘也引咎請辭，但仍止不住質疑，遭民眾檢舉違反《社維法》。

日前，刑事局長黃明昭在立法院備詢時，稱丁怡銘的發言性質不符合「惡假害」（意指惡意、虛偽假造、造成危害），並強調丁怡銘不是惡意的政策闡述，且後來也有調整。

面對沒有偵查終結權的警察機關，逕自對案件做出認定，引爆在野黨的抨擊。今天上午，國民黨立委賴士葆在立院財政委員會質詢刑事局副局長李西河時，當面砲轟刑事局怎能公然吃案，直接認定丁怡銘沒有惡意，甚至還認為對方是善意，「沒有調查，怎麼認定沒惡意？」

賴士葆強調，丁怡銘公然以假訊息攻擊牛肉麵店業者，導致對方業績少了6、7成，刑事局怎麼就這樣吃案，擺明了就是政治正確。

對此，李西河一開始仍強調，警方是依照《社維法》及特別刑法的部分，認為這個案件並沒有符合「惡假害」的要件。

但賴士葆質疑，丁怡銘自己都道歉承認訊息錯誤，警方如果要這樣做，那就請公開向老百姓宣告，以後任何人散佈不實訊息，只要道歉就可以沒事。但李西河仍堅稱「我們有做事實調查，沒有達到惡假害」。

直到賴士葆繼續要求警政署公開宣告任何人只要道歉，都可以散佈假訊息時，李西河才鬆口說，「我們有在調查，正在傳訊相關的當事人，現在在傳了。」

但當賴士葆追問何時要傳訊，李西河開始顧左右而言他，僅模糊地說「這部分台北市…因為我們統案，因為我們受理網路檢舉的案子…嗯…」讓賴士葆不耐地一連8次追問何時要傳丁怡銘，但李西河仍只結巴回稱「通知書已經…嗯…呃…」「偵查工作已經動作開始了」甚至一度沉默7、8秒，看得賴士葆直說「這裡是國會，請你講實話」。

這時，一旁高階的警政署副署長黃宗仁趕緊上前幫忙回答，但仍僅說「任何案件的偵辦有一定的程序」、「跟委員報告，我們已經依照規定傳訊相關的人」。被問到傳訊對象是否包括丁怡銘，黃宗仁才又再次證實說「正在進行中」。

(中時 )