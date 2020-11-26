女星何如芸近年復出螢光幕，自從她從八點檔《炮仔聲》殺青後，何如芸有許多時間休息充電，親民的何如芸也樂於在網上分享近況，她昨則曬出健身照，雖然何如芸直呼她在尖叫、哀嚎、開罵中度過，不過何如芸辣穿熱褲透出鳥仔腳，而她趴地還性感露出細肩帶，51歲絕美身材超不科學。

何如芸昨（25日）在臉書曬出健身照，儘管她透露，當初一直在想理由請假，但何如芸仍硬著頭皮上課「整個訓練的過程我尖叫、哀嚎、破口大罵，喘到我以為我得哮喘」，何如芸還提到，她稍微一動心跳就飆到150「我以為要爆血管了...」。

雖然何如芸鼓起勇氣上課，不過在50分鐘的健身課中，何如芸則是在假借喝水以及問教練「可以下課了嗎」中度過，何如芸也感嘆，自己體力已大不如前、只剩之前的一半，不過何如芸仍誓言，要在2個月內練回馬甲線。

何如芸四肢纖細，51歲身材超不科學。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

照片中，何如芸身穿無袖上衣、內搭小背心以及運動熱褲，一雙白嫩鳥仔腳超纖細，何如芸一個趴地動作，還露出細肩帶，畫面性感又健康美，而何如芸前凸後翹的好身材超不科學，網友也驚呼：「美麗的凍齡果然要付出代價」、「認真的姐姐最美麗」、「難怪身材那麼好」，還釣出何如芸回應：「久沒操真的很崩潰...」。

(中時新聞網)