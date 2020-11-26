大尺度網紅稱路邊險遭砍 酒醉失控遭警保護管束

大尺度寫真網紅小優卓，25日清晨渾身酒氣，到萬華警分局表示差點在路邊被人砍，還說對方以為她是站壁的，對她出言不遜，但有目擊者卻向警方表示，是小優卓先嗆對方「看x小！」，才會引發衝突，因小優卓在警局崩潰失控，後來還遭警方保護管束。

警方指出，當天先是有民眾報案，表示廣州街頭有1男1女發生衝突，巡邏員警到場時，發現只剩1名女子在場，經查身分為27歲的卓姓女子。

疑似喝醉的卓女向警方表示，1名男子在路邊攻擊她，而且還要拿刀砍她，讓她非常害怕，但警方調閱監視器，發現確實兩人有發生衝突，但對方手上並未持有刀械，目擊者則表示是女的先嗆人「看x小」才發生糾紛，警方確認小優卓沒有要提告後，處理暫告一段落。

但不久小優卓卻跑進警局，表示她要向見義勇為報案的阿伯道謝，警方表示當時未留下對方資料，小優卓卻開始情緒失控，甚至跪在地上大叫，警方認為女子行為已經脫序，為安全起見，對小優卓進行保護管束，希望她能暫時冷靜，約在1小時後讓其離去。

小優卓事後錄製影片，表示她被對方誤認是「站壁」的，雙方才發生衝突，還說自己差點被砍死，對被警方強制保護管束也頗有怨言。

網紅小優卓常在網上po出自己的大尺度清涼照片，過去曾指控通告藝人對她始亂終棄，最近則是po文抱怨台中人龜毛，引發網友不滿。

(中時 )