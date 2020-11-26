新台幣早盤強升逾3角 直逼彭淮南防線 12:332020/11/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.80元開盤，升1.6分；10時來到28.507元，強升3.09角。 截至10時12分，新台幣兌美元最高28.501元、最低28.80元。1091126 (中央社) #新台幣 #10 #彭淮南 #兌美元匯率 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣又狂升3角 央行老大壓力鍋會爆了？ 10:142020/11/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：倉佑、飛宏、南電、鄉林、加百裕、興能高 10:342020/11/26 財經 恒指止跌反彈 陸資金融股撐盤 11:002020/11/26 財經 《其他股》成長動能看俏 中租回神走揚 11:082020/11/26 財經 《韓股》獲利了結 韓股失守歷史高點 16:312020/11/25 財經 電動車成主流 概念股乘勢起 04:102020/11/26 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：麗清、詮欣、同致、中興電、威盛、高端 10:172020/11/25 財經 《熱門族群》載板族群火熱 欣興、景碩、南電齊開趴 11:422020/11/26 財經 IATA：明年Q4航空業轉盈 04:102020/11/26 全球財經 《專訪》達爾盧克修：集團2025年營收25億美元、毛利10億美元(3-3) 10:342020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 台幣又狂升3角 央行老大壓力鍋快爆了？ - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 震撼彈！中華eMOVING電動機車 加入gogoro陣營 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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