台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.80元開盤，升1.6分；10時來到28.507元，強升3.09角。

截至10時12分，新台幣兌美元最高28.501元、最低28.80元。1091126

(中央社)

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