彰化醫院新式高精準放射治療儀器，能360度全體積弧形放射治療，5至10分鐘即可完成一次療程。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

宋時雨表示，喉癌好發在40至60歲，有抽菸、喝酒習慣男性，建議民眾若聲音沙啞持續一周以上，就要盡速就醫。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名50歲林先生，從年輕到現在幾乎菸酒不離身，半年前講話聲音開始出現沙啞情形，到醫院檢查發現聲帶竟長了1.5公分的大腫瘤，已經是喉癌二期，求助彰化醫院，為了保留說話能力，歷經35次辛苦的放射及化學治療，現已經恢復健康，林先生說，語言才能展現溫度，再苦也要撐過來。

住在埔鹽的稻農林先生，抽菸喝酒的習慣長達30年，工作閒暇時不管在農田還是家中，都會喝上幾杯，他說，從半年前開始聲音沙啞，原本不以為意，但沒多久幾乎講不出話來，僅剩下氣聲，但沒有疼痛或不適感，不希望切除喉頭，是希望能在對太太與小孩，說聲「我愛你」，身體健康才是真的。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，林先生當時就診時，幾乎無法辨識他說話內容，進一步檢查確認聲帶有腫瘤，是二期喉癌；彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨說，林先生相當勤奮配合化療，每周5次共35次，過程中喉嚨痛及皮膚紅腫等不適副作用，也不見林先生喊苦。

宋時雨說，放射治療利用高能量放射線，來消滅腫瘤，也能保留喉部的機能，彰化醫院今年引進的高精準放射儀器，只要5至10分鐘就能完成療程；喉癌好發在40至60歲，有抽菸、喝酒習慣男性，建議民眾若聲音沙啞持續一周以上，就要盡速就醫。

(中時 )