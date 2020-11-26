大陸國台辦日前主動公布正制定「台獨頑固分子清單」，高雄巿長陳其邁26日被問到時回應，相關政策、政府回應，應由相關單位來做說明。但不要低估台灣人的決心，做這種吃力不討好的事，只是會讓台灣人反感而已。

陳其邁在議會受訪時提到，兩岸必須互相尊重，中國應該要了解台灣人民，在民主化的過程對國家意識、和平的渴望，以及對自身國家安全、自我防衛的意志非常堅定，所以不要低估台灣人的決心。

(中時 )