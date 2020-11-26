中共擬台獨頑固份子清單 陳其邁：只會讓台灣人反感 10:382020/11/26 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁26日在議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦日前主動公布正制定「台獨頑固分子清單」，高雄巿長陳其邁26日被問到時回應，相關政策、政府回應，應由相關單位來做說明。但不要低估台灣人的決心，做這種吃力不討好的事，只是會讓台灣人反感而已。 陳其邁在議會受訪時提到，兩岸必須互相尊重，中國應該要了解台灣人民，在民主化的過程對國家意識、和平的渴望，以及對自身國家安全、自我防衛的意志非常堅定，所以不要低估台灣人的決心。 (中時 ) #中共 #台獨 #頑固 #份子 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾七成民眾反萊豬 七成二不認同犧牲健康能換取美對台支持 10:502020/11/26 政治 食安不把關 無異強灌人民萊豬 04:102020/11/26 焦點要聞 看準橋科園區商機 高銀超前部署 04:102020/11/26 全球財經 政治力沒介入 小英愛說笑 04:102020/11/26 時論廣場 陸列台獨分子清單 這筆帳一定算 04:102020/11/26 兩岸新聞 台洩密踩紅線 美環保署長不來了 04:102020/11/26 焦點要聞 第六屆傳善獎 8家機構獲肯定 04:102020/11/26 產業特刊 新華時評：民進黨只會拿媒體開刀 08:512020/11/26 兩岸 捷運路網納豐原 盧允任內定出 04:102020/11/26 地方新聞 蔡英文首表態 沒介入NCC審查與決策 04:102020/11/26 焦點要聞 政治熱門新聞 惠勒為何取消訪台 涉外人士爆最大原因是蔡政府這個動作 - 政治 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 秋鬥看出能耐 學者斷言：侯友宜實力高過韓國瑜 - 政治 美環保署長為何取消來台 鄭麗文爆背後原因 - 政治 「未查廠不准進口」 蘇揆拍板萊豬進口5措施 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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