年底傳統消費旺季從大陸雙11購物節正式開跑，緊接著感恩節及聖誕節活動所帶動的全球消費熱潮，國泰金(2882)旗下國泰證券發布11月全球主要股市及商品投資氣象觀察，對於美國、大陸及新興亞洲抱持著「正向」看法，其餘如歐洲、日本、新興歐洲、原油、黃金、礦業及美元等，則抱持「中立」看法。國泰證券認為，第4季美國股市受到年終消費旺季的挹注下，股市可望同步走揚。

國泰證券表示，過去幾個月市場氣氛一直受到美國總統大選的不確定因素影響著，如今，不確定因素已初步解除，依歷史經驗來看，自1964年以來，總統大選結束後3個月，S&P500指數上漲機率高達64％。此外，配合目前一路到明年1月全球消費熱潮，其中，美國貴為全球最大消費市場，隨著實體零售業快速結合線上銷售，不論是生活必需品或是最新的消費電子商品等，皆為廣大民眾年終消費旺季的熱門採購項目，國際投研機構整理美股1950～2019年第4季平均上漲機率達78.6％，預期在年終消費旺季的挹注下，GDP呈現成長，美股可望同步向上。

國泰證券分析，全球股市仍存在著新冠疫情這項不確定因素，根據市調機構eMarketer數據顯示，2020年全球零售業總額因受疫情影響將較去年下滑超過10個百分點，然而，疫情帶動了宅經濟與無接觸需求，使得電商通路需求蓬勃發展，在消費習慣轉變的推力下，預期電商未來3年約維持雙位數成長，並占整體零售銷售比重逐年攀升，即便疫情再走向嚴峻情況，網路購物仍會是呈現成長格局。

整體經濟數據顯示目前處於緩慢復甦的階段，由於各國政府寬鬆貨幣政策與財政刺激政策陸續推出，全球股市可望吸引資金持續流入。惟美國總統大選暫時落幕，接下來需留意三個不確定因素，包括新冠疫苗第三期臨床試驗結果、歐盟和英國針對脫歐後的貿易協議談判以及地緣政治情勢後市發展等。國泰證券建議，投資人不妨逢低布局消費旺季相關的產業，並留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股或投資等級債進行防禦配置。

(時報資訊)