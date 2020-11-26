供應減少，支撐周三國際鐵礦石價格收高；因鐵礦石產地澳洲與巴西供應量下降，促使中國鐵礦石庫存減少，而支撐國際鐵礦石價格收高，為連續2日上漲。

周三(25日) 62%國際鐵礦石價約漲0.31%；65%國際鐵礦石價約漲0.29%；58%國際鐵礦石價約漲0.31%。

大連期交所鐵礦石期貨上漲0.1％，焦煤上漲1.7％，為連續3日上漲，焦炭則下跌0.3％；上海期交所螺紋鋼下跌1.1％，熱軋卷下跌0.1％，不銹鋼期貨下跌1％。(商品行情網)

(時報資訊)