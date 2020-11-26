《商情》供應減少 支撐國際鐵礦石價格收高 10:342020/11/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應減少，支撐周三國際鐵礦石價格收高；因鐵礦石產地澳洲與巴西供應量下降，促使中國鐵礦石庫存減少，而支撐國際鐵礦石價格收高，為連續2日上漲。 周三(25日) 62%國際鐵礦石價約漲0.31%；65%國際鐵礦石價約漲0.29%；58%國際鐵礦石價約漲0.31%。 大連期交所鐵礦石期貨上漲0.1％，焦煤上漲1.7％，為連續3日上漲，焦炭則下跌0.3％；上海期交所螺紋鋼下跌1.1％，熱軋卷下跌0.1％，不銹鋼期貨下跌1％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #支撐 #收高 #約漲 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上緯投控、康舒 權證發光 04:102020/11/26 證券．權證 《日股》再漲173點 日經續創29年半新高 11:082020/11/26 財經 《商情》美股漲勢暫緩 支撐紐約期金溫和收高 10:022020/11/26 財經 前進美國資產 美高收益債CP值高 04:102020/11/26 投資理財 熱門股－中興電 外資挺挑戰前高 04:102020/11/26 證券．權證 衝擊面面觀系列四－大陸欲透過RCEP重整供應鏈 04:102020/11/26 專題周報 《熱門族群》PS5熱銷 供應鏈忙翻 10:022020/11/26 財經 新品帶動 康舒明年業績快攻 04:102020/11/26 證券．權證 《商情》豆油價格反彈 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾1％ 10:022020/11/26 財經 《其他股》中租10月獲利連3月創高 前10月已賺進1股本 08:182020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 台幣又狂升3角 央行老大壓力鍋快爆了？ - 財經 震撼彈！中華eMOVING電動機車 加入gogoro陣營 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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