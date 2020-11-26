三井台中港OUTLET開幕首年度即超過800萬人次到訪，今年11月正式啟動二期擴建開發計畫，預定將在2022年開幕，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。

三井台中港OUTLET自2018年12月12日開幕以來，台灣各地的消費人潮不斷湧入，帶動沉寂已久的中部海線觀光，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪，超過170間的國內外知名品牌進駐，包含約有20家台灣初展店品牌，以及全台唯一的室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施，成功吸引並滿足不同族群及年齡層的消費者需求。

三井台中港OUTLET二期擴建開發計畫預計2022年開幕，除持續引進更多的精品品牌、國際性品牌之外，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規畫重點。

(時報資訊)