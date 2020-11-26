2020年9月23日，美國上市公司-達爾科技(Diodes)公告，順利取得中國大陸國家市場監督管理總局核准進行其於2019年8月8日所公告啟動併購台灣上市公司-敦南(5305)一案，不僅為積極透過併購擴大達爾產品線及市佔率的達爾執行長盧克修再添成功併購新頁，亦讓達爾科技達成2025年營收25億美元、毛利10億美元的目標邁出一大步。

曾因自己英文講得不好而自嘲說「我是土得不能再土了」的盧克修，是備受台灣及美國半導體產業尊崇的「盧博士」，正港台灣台南人的盧克修，成功大學畢業、赴美取得美國德州理工大學博士學位後，進入全球知名半導體大廠—德州儀器(TI)工作，身處充滿白人優越感的美國半導體產業，憑藉自身的努力，盧克修從工程師一路晉升至負責監督日本以外營運的亞洲公司總裁，1998年盧克修精準抓住競爭對手關鍵領先技術，成功以高價將記憶體事業賣給美光，不僅為TI退出記憶體市場劃下完美句點，亦將盧克修推上德州儀器全球混合訊號與邏輯產品部門資深副總裁兼總經理，負責德州儀器全球業務的類比、混合訊號及邏輯產品之設計、製程、產品開發、製造及行銷，成為繼張忠謀之後，第二個坐上全球第三大半導體公司資深副總裁位子的華人。

2005年，同樣出身德儀的光寶科(2301)集團董事長宋恭源，以「希望能由華人經營出一家像德儀一樣，具備自有品牌、研發和製造能力、最好的IDM(整合元件)半導體廠」夢想，打動已風光退休的盧克修，從敦南副董事長陳忠雄手上接下Diodes執行長，在德儀企業文化及管理哲學基礎上，盧克修一方面將二極體老產品賦予新技術，不斷更新設備提高單位效能，降低生產成本，並入股德微(3675)，成為Diodes最重要生產支柱，另一方面，盧克修將自身Analog IC(類比訊號IC)專業及併購投資專長帶入Diodes，透過「舉債、買公司、賺錢還錢」策略，迅速擴大公司規模，將達爾產品線從分離式元件擴大至Analog IC、Mixed-signal，並以每年推出數百款新產品速度逐步養大客戶「一站購足」的胃口，墊高競爭門檻，在盧克修精準佈局下，Diodes 2005年到2020年營收年複合成長率達12.2%，當前市值更逼近千億元，逐步實現成為盧克修期待由華人經營「最被尊敬」半導體公司。

面對中美貿易戰加速中美科技脫鉤及全球半導體產業整併風潮，盧克修如何看待超大半導體廠崛起？順利完成併購敦南的Diodes將持續強化那些技術佈局？

以下是盧克修的專訪三之一：

問：半導體產品整併加速，如：Nvidia合併安謀、AMD收購FPGA廠-賽靈思(Xilinx)，面對超大半導體業者崛起，中小型半導體廠該如何因應？

答：這兩大合併案，無論是Nvidia的GPU、安謀(Arm)的CPU架構，或是AMD微處理器、Xilinx的FPGA(Field Programmable Gate Array)(場域可程式邏輯閘陣列)，都是在晶片控制器相關同一個領域的整併，算小領域的互補。

半導體產業大者恆大趨勢，讓中小型半導體廠愈來愈難競爭，尤其是新冠肺炎疫情之後，小廠很難跟大廠客戶見面，大廠客戶只會打電話給原有的供應商問有沒有所需的產品，產品線完整的公司可以受惠，因為客戶只要一通電話就能得到所需的產品，在生產規模不如大廠、又無法像大廠一樣降低生產成本之下，小廠若無特殊的利基點，沒辦法做到客戶「沒有你不行，沒有你就沒有競爭力」，很容易被市場淘汰。

過去15年，我們一直透過購併強化我們在Consumer(消費電子)、Computing(電腦)、Communication(通訊)、Industrial(工業)及Automotive(車用)產品線，因對客戶來說，如果我們的產品很完整，且這些自己做的產品已通過測試，交給客戶時是最完美的解決方案，客戶就可以放心使用，我們也進行全球化佈局，讓我們能依客戶的需求全球交貨，這些都是我們的利基。

(時報資訊)