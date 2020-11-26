達爾執行長盧克修專訪三之二

問：近兩年氮化鎵等化合物半導體崛起，大陸等積極投入發展化合半導體產業技術，對半導體產業有何影響？

答：大陸做化合物半導體，主要原因是矽晶圓相關專利已經被其他國家佔據，但好的技術產品未必能成功，產品太貴就很難成功，除非是非用不可，客戶必須買，然而多數客戶只要產品有足夠的效能就好，不願意付價格太高的技術產品。

舉例來說，基於TI開發的DMD(Digital Micromirror Device，數位微鏡裝置)的DLP(Digital Light Processing，數位光源處理)投影技術，是一種真正的全數位反射式投影技術，這是非常好的技術，但因為沒有競爭者，慢慢跑，技術進步緩慢，連帶價格降低速度也很慢，相較之下，LCD競爭者多，一個世代只有3年就要投資下一個世代了，各廠激烈競爭，不僅技術進步很快，產品降價速度更快，原本DLP還能固守大尺寸領域，但LCD技術快速進步且價格便宜，最後讓DLP連大尺寸也守不住。同樣地，氮化鎵是存在很久的技術，但GaN-on-Si和GaN-on-SiC都是非常利基的材料及產品，能供應的廠商只有Cree這樣少數的公司，且現在矽晶圓已從4吋發展到12吋，氮化鎵主力還在4吋，6吋在發展中，因為技術還不到位，成本還太高，沒有很強的競爭力，除非技術可以進展到很便宜，否則很難普及。

問：面對中美科技戰及大陸積極發展半導體產業，台灣半導體廠該如何維持競爭優勢？

答：半導體產業製程涵蓋很多層面，必須有很強的學科基礎技術，包括：物理、化學、邏輯數學、精密機械、材料等，而這些基礎學科頂尖知識及技術都是從學校而來，且需要時間累積，這些不是砸錢就可以做得好。再者，由於半導體技術層面很廣，必須整合全世界力量，例如：日本在材料領域很厲害，半導體基礎材料多來自日本；以色列人很聰明，做出很多高端產品；美國學校及企業很有錢，可以花錢研發新技術，藉由全世界分工合作才建立起現在的半導體供應鏈，單一國家想自立於世界之外發展半導體很難成功，台灣半導體廠在全球半導體供應鏈扮演重要角色，這是台灣的優勢。

中美貿易戰後，無論誰當美國總統，未來科技產業一定會分成兩邊系統，廠商被迫要靠邊站，但靠向大陸，美國就不理你，沾上美國，大陸就不理你，透過全球化佈局，由客戶決定交貨地點，就可以避開這個風險。

為因應此趨勢，我從兩年前就開始「超前部署」，2019年買德儀在英國的8吋晶圓廠，最近也買了敦南(5305)，加上我們投資了德微(3675)，這些都是全球化佈局，我們亦把同一個產品技術在不同廠區發展完成認證，讓各廠區生產的產品都有同樣的品質，無論是台灣、大陸或是歐洲都可以依客戶要求交貨，由客戶決定交貨地點，我不僅不用選邊站，各地廠區產能也可靈活調度互補。

全球佈局另一個好處是可以達成「產線平衡」！由於不同客戶常會在不同時間推出新產品，如：蘋果、三星及華為每年新款手機發表時間不一樣，而客戶新機上市時要的量很多，一兩季後量就少了，需要產能的時間不同，如果能夠針對每個客戶拉貨高峰需求靈活調度生產，就不會因產線「幾個月飽、幾個月餓死」受傷很重了。

(時報資訊)