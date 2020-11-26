韓國KOSPI開高4大點後，指數立刻受到賣壓狙擊，瞬間由紅翻黑，但多頭未受外資轉買為賣所動，展現拉升大盤企圖心。午前多空交戰激烈，KOSPI指數暫為2612.5點，上漲10.96點，漲幅0.42%。

韓國KOSPI指數連漲5日，並創下新高紀錄後，受到投資人獲利了結賣壓，加上外資態度轉買為賣，迫使KOSPI前(25)日收黑。外資連買15交易日韓股，是繼2016年8月以來最長一段時間，當時外資曾寫下連續19日買超記錄。

韓國央行早上捎來一個好消息，今年經濟成長率可望上修，從原估負1.3%提升至負成長1.1%，並樂觀預測來年將可見3%正成長。多方氣氛頓時在盤中擴散，為拉抬KOSPI注入一針強心劑。

三星電子與現代汽車股價平盤附近遊走，半導體第二把交椅SK海力士下跌0.62%，樂金化學上漲0.25%。至於網路族群的Naver上漲1.44%，對手Kakao也漲1.09%。

最新匯價，目前1美元可兌換1106.85韓元，韓元升值2.05元。

(時報資訊)