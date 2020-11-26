NEC集團宣布，將於12月1～4日於線上舉辦NEC遠見周（NEC Visionary Week）Global Week，以「共創未來，打造明日世界」為主題，以數位方式展示NEC在人工智慧、生物辨識、數位政府、5G行動通訊等領域的最新創新成果和解決方案。

NEC集團表示，此次旗艦級活動針對全球客戶特別規畫Global Week。從12月1日起連4天舉辦10多場會議和節目，首日將由集團社長暨執行長新野隆、全球事業群總裁熊谷昭彥共同發表主題演講。

而在Global Week期間，與會者可參加由全球知名企業領導人主講的一系列演講和會議，包括Zoom創辦人暨執行長袁征（Eric S. Yuan）、星空聯盟（Star Alliance）執行長Jeffrey Goh與聯合國世界糧食計畫署（WFP）資訊長Enrica Porcari。

NEC集團行銷長（CMO）榎本亮表示，集團在新常態下不斷尋找可協助增進客戶和合作夥伴互動的理想方式，完全數位化的線上活動是相當合理的選擇。期待透過NEC Visionary Week，在線上與所有利害關係人相會，並加深他們對品牌的信任度，共創更美好的未來。

(時報資訊)