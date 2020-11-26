宜家(IKEA)的投資單位Ingka投資表示，在上個月結束首個不動產收購案後，已經開始在歐洲數個大城市內洽談商用不動產的收購。

Ingka投資正在進軍不動產市場，作為宜家從市區外圍轉移到市中心的策略之一，目前這些市區據點多是租借的。

Ingka投資在市中心搜購零售不動產時，或多或少都是在準備歐洲重要城市安置宜家商店據點；Ingka投資首個交易是在巴黎著名時尚街道Rue de Rivoli。

儘管疫情導致零售不動產市場的不確定性，宜家仍持續推進新策略。Ingka投資主管馬森(Mattsson)表示，儘管疫情讓店家出走於精華街道，但Ingka所探詢的還沒看見跌價。

除了為宜家商店尋找好的空間，建築物也可能包括了其他零售業務、辦公室，或甚至住宅空間，宜家將接手作為地主。

建立房地產投資組合，源自於宜家長期秘密遵守的不租借策略。宜家的收購都是自籌資金。

另外，集團的購物中心「Ingka中心」也在尋找市區不動產，目標可能是更大的項目，以便讓宜家商店能進駐購物中心內部。

(時報資訊)