為擴大搶攻國旅商機，香格里拉台北遠東國際大飯店以「生活風格實驗室」定位，推出顧客享樂體驗計畫「豪．享．玩俱樂部」，結合飯店食宿與「運動課程」、「五感體驗」、「美味發現」三大系列活動，只需於入住前48小時報名預訂，全系列「運動課程」皆可免費體驗，「五感體驗」及「美味發現」系列活動，每堂每位400元至1,200元不等，讓房客自由選擇報名體驗，飯店希望藉此全面優化提升客人住宿體驗。

香格里拉台北遠東國際大飯店「豪．享．玩俱樂部」首推飯店業首創的「美人魚游泳體驗」，客人可穿上美人魚裝唯美拍照打卡搶占IG版面，體驗如美人魚般在水中徜徉悠遊的感覺。此體驗課程每週日上午10點至11點20分在飯店頂樓（43F）戶外泳池舉行，由專業教練現場指導如何進行擺水並可實際體驗，大人小孩皆可體驗，如不諳水性，每位房客只要400元即可穿著美麗的人魚尾，工作人員將協助拍攝專屬人魚倩影。

「提拉米蘇DIY」為紓壓體驗，在38樓馬可波羅酒廊由星級甜點主廚拆解步驟仔細分享如何製作義大利人氣提拉米蘇，完成後還可搭配現煮香醇咖啡，課程於每週二下午3-4點舉行，課程費用每位1,000元。

「琴酒蠟燭DIY」為生活藝術五感體驗，每週四下午3點30分至5點以及每週日上午10點30至12點，在飯店1樓大廳茶軒挑高優雅的空間，悉心製作屬於自己的香氛蠟燭，採用繽紛多樣的天然植栽、香料，調製自己喜愛的精油香氣，完成後還可輕鬆享用輕食小點。課程費用每位1,000元。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，客人直接預訂「豪．享．玩住房專案」，雙人住宿含早餐、免費升等一級房型、提前至12點入住、再享任選兩堂五感體驗或美味發現系列課程，每晚4,888元起、約原價的19折，還可獲得價值3,000元飯店餐飲及住宿禮券，不需出遠門即可有全新的旅遊體驗。

除「豪．享．玩俱樂部」外，香格里拉台北、台南遠東感謝國人於疫情期間相挺，特別在感恩節透過飯店LINE送出香格里拉旅遊補助2.0度假基金，即日起至11月30日凡加入台北遠東LINE好友，並輸入關鍵字「我要度假」，台北遠東即贊助客人每晚500元住房抵用金，適用官網任一住房專案；而加入台南遠東LINE好友，並輸入關鍵字「台南好好玩」，台南遠東即贊助每晚600元住房抵用金。

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