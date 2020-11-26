美國法院文件顯示，美國政府於美東時間25日批准將一項，針對TikTok母公司字節跳動資產剝離的行政命令期限，再推遲7天。該命令要求字節跳動出售TikTok在美資產。

路透報導，美國政府8月要求字節跳動，必須在11月12日前剝離TikTok。不過，在上述期限到期前，美國政府稍早延長相關期限14天，改為11月27日到期。

TikTok在上述美國法院文件中指出，目前最新的截止日期是12月4日。

在美國政府的壓力下，字節跳動已經和沃爾瑪、甲骨文進行數個月的磋商，以便敲定協議，建立一個新的實體來接管TikTok的美國資產。

在美國政府提出相關命令後，字節跳動和沃爾瑪、甲骨文洽談，把TikTok業務剝離為獨立公司，以及由這兩間美國企業持有部分股權，並負責管理TikTok新控股公司。不過，字節跳動與對方一直未達成最終協議。

(工商 )