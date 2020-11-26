對於三星（Samsung）品牌手機來說，2021年似乎會是與過去截然不同的一年，除了傳出三星Galaxy S21系列將會提前至1月發表外，原本傳出可望在春季亮相的Galaxy Z Flip 2可摺疊螢幕手機，近期也傳出將會延至2021年Q2之後才發表，若是想要等候這一款手機，恐怕得多發揮一些耐心。

向來爆料三星手機的資訊都滿準確的韓媒《The Elec》報導，三星在2021年一月份的Unpacked發表會中，僅會推出Galaxy S21系列，並同台發表新款的無線耳機，或具有防水性能。

而先前已經有傳聞指出，三星Galaxy Z Flip 2不會跟Galaxy S21系列同台登場，預計在春季推出。但韓媒指出，如今時間點已被延後到第二季，或者在第二季之後才會發表。這當中的具體原因還不明朗，但有可能是三星為了尋求更好的材料與解決方案所致。

據傳三星正在為Galaxy Z Flip 2打造比第一代更大的外螢幕（先前只有1.1吋），且也有望在新機中採用全新的超薄玻璃（Ultra-Thin-Glass, UTG），此外三星也有意讓Galaxy Z Flip 2支援120Hz螢幕更新率，跟上旗艦機的潮流趨勢，不過相對的電力也應該有所提升，才能應付高螢幕更新率對於電池續航力帶來的挑戰。

回顧2020年，三星在二月份的Unpacked發表會中推出Galaxy S20系列以及Galaxy Z Flip 4G版，8月推出Galaxy Z Flip 5G版本。而從2021年的規劃來看，Galaxy Z Flip 2預計不會與Galaxy S21系列一起發表，選擇延後推出對於新機來說是否有望迎來更大的升級幅度，令人相當好奇。

(科技)