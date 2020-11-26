全台各地火災事故頻傳，不論是民宅還是廠房，碰上火災事故都會威脅到社會大眾的生命財產安全。中保科技力推的「防災系統」能在意外發生前提早預警，即日起更跨界與國泰金控集團合作，透過國泰產險提供「IoT火災事故加值服務」客戶最高五萬元的火災事故補償金。

中保科技表示，「中保無限＋」的感知設備靈敏穩定，不論是「煙霧偵測器」或是「熱感偵測器」一偵測到高溫或大量濃煙，會立即發送訊號到中保科技管制中心，24小時都有專人協助處理，小小設備能發揮大功效，不只家用安心，更是商辦、廠房必裝配備。中保科技為了回饋客戶，即日攜手國泰產險，推出「中保IoT火災事故加值服務」，使用「中保無限＋」偵煙、偵熱等防災系統服務的案場發生火災，客戶除了原有保險外，還可以申請最高五萬元的火災事故補償金，申請作業的處理流程最快只要三個工作天，更能即時發揮作用超貼心。

中保科技指出，曾有工廠客戶大半夜發生廠房機電設備發生電線走火，但中保科技管制中心在火勢蔓延前，早已收到偵測器發送的警報，立刻通知相關人員，在黃金時刻控制火勢，避免了可能的大火造成業主損失。此外，中保科技的客戶不受時空環境限制，可以隨時透過「中保無限＋」的APP收到現場最新資訊。

中保科技說，「中保無限＋」智慧防災服務，設備偵測到瓦斯濃度過高時，APP發送推播通知，同時自動關閉瓦斯遮斷閥；外出後若想關閉家中瓦斯，透過APP可遠端關閉。而當瓦斯燃燒不完全產生高濃度一氧化碳，可連動排風設備將CO排出。換句話說，其實大部分的火災事故，都能透過感知器即早預警，進行損害控制。

中保科技的「系統保全」運用IoT設備，自動偵測溫度、煙霧、一但數值異常立刻通報，一氧化碳濃度過高時，自動啟動瓦斯遮斷閥，能避免瓦斯外洩引發火災甚至氣爆。「中保無限＋」防災系統不只在災害發生第一時間即刻預警，爭取更多反應時間，也會發送訊號至中保科技的24小時管制中心即時處理。客戶只要提出損失清單、維修單據等損失證明，即可加速理賠服務。中保科技24小時待命的管制中心和服務團隊，提供消費者全方位的保障。

(中時 )