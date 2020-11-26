大陸廣東一名46歲人夫小謝（化名）偷吃前女友小芬（化名），不料某日2人正準備激情車震時，小芬趁小謝嘔吐不止，撿起路邊石頭將他死，還放火燒車企圖滅屍，小芬被捕後供稱，自己曾遭小謝性侵，還被嘲笑胸部小，才會起殺心。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，小謝與小芬自幼相識，小芬某日酒醉卻被小謝性侵，雖成一輩子的傷害，卻同意對方發展成男女朋友，但交往1年後分手，各自嫁娶。

2人2016年相遇，舊情復燃，但小謝時常傳訊要求外出開房間，甚至多次傳送裸照，讓小芬反感，更讓她氣憤的是，小謝某次床戰後，還在微信群組吐槽她的胸部小，讓她一肚子火，起了殺心。

2018年8月11日，小芬趁小謝再次邀約發生性關係，先在煮好的湯裡放老鼠藥，小謝喝後準備車震時，藥效發作下車嘔吐，小芬見狀就撿起路邊石頭，將人砸死，再放火燒車滅證。

此案日前一審判決，小芬因歸案後供述犯罪事實，最後被依故意殺人罪判處無期徒刑，同時需賠償被害人家屬5萬7280元人民幣（約新台幣24萬元）。

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(中時新聞網)