國民黨智庫今天發布最新民調，這一個月不滿蔡政府開放萊豬的聲浪攀升，至今有逾七成民眾反萊豬，有七成二民眾不認同犧牲國人健康換取美國對台灣的支持。藍委謝衣鳳呼籲蔡政府正視民意，必須了解民眾不認同以國人健康與食安來交換台美貿易協定，要蔡英文總統勿以此做為自身的歷史定位。

政府明年元旦開放萊豬引發民怨，根據國民黨智庫最新民調顯示，高達7成（70.6％）民眾不贊成開放萊豬進口。智庫副執行長黃心華說，事實上，自蔡政府宣佈開放萊豬以來，國庫所進行的多次民調顯示，反對的人始終維持在6至7成左右，可見反萊豬不但是主流民意，而且人民反對的態度十分堅定、從未動搖。

國民黨立委謝衣鳳表示，和上個月民調相比，反對萊豬進口的民意攀升，代表民眾愈了解此議題後，更加不支持萊豬進口，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，應尊重民意，不要罔顧民眾健康與危害豬農權益。

另外，僅有20.3％民眾認同，為了讓美國更加支持台灣，我們應該開放萊豬進口，高達72.3％不認同；關於美國總統川普在過去4年當中，給予台灣實質的幫助或利益是多還是少，有38.5％民眾認為是多，44.9％認為是少；有61.6％不同意拜登上台，中共會更加欺負台灣的說法。

謝衣鳳說，蔡英文也許想藉開放萊豬，以向美國換取台美BTA，建立自己的歷史定位，但台美BTA至今不確定能否談成，期盼蔡英文正視民意，必須了解民眾不認同以國人健康與食安來交換台美貿易協定。

台北市議員王鴻薇指出，在國民黨強力監督下，終於得到行政院長蘇貞昌的善意回應，定調先查廠才進口萊豬，希望政府勿打假球，不要沒有查廠，卻只有查人民水表。

(中時 )