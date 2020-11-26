臺東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員簡士瑋與吳芸萱於日前10時40分許，發現一名衣衫破爛，且全身惡臭的老婦人推車走在路上，一問之下赫然發現她竟然在3個月前從嘉義徒步流浪到台東，於是立即並以M-police人臉辨識系統，協助找到住在西部家屬，順利助其返家。

鹿野分駐所所長林光華與警員簡士瑋巡經臺9線與柑園路路口時，發現一部車拋錨，立刻協助擺放車輛故障示警三角錐外，還下車指揮車輛繞行。(關山分局提供)

「大姊，您住哪裡？」，鹿野分駐所警員簡士瑋與吳芸萱於日前10時40分巡經龍田村龍七路段時，發現一位衣衫襤褸的老婦人，推著一部裝滿雜物發車惡臭的手推車，獨自一人喃喃自語地行走在路邊，員警主動上前詢問其居住地，渠對不上問話又語焉不詳，員警遂使用M-police人臉辨識系統確認該民身分，經查雖非失蹤或治安顧慮人口，但因擔心其安危，便主動聯繫渠住在西部家屬。

其夫向員警表示：「妻子三個月前說要去旅行，就從嘉義獨自推手推車出去了，這幾個月也都沒她的消息，因妻子情緒方面不太穩定，家屬也很擔心她的安危，沒想到她居然繞過大半個臺灣到臺東，真的非常感謝你們」。

員警待家屬抵達後，順利協助老婦返家；另外於夜間18時14分許，鹿野分駐所所長林光華與警員簡士瑋巡經臺9線與柑園路路口時，發現一部車拋錨在路中，因車主人生地不熟，一時也慌了手腳，還好警察剛好巡邏經過，除先擺放車輛故障示警三角錐外，還下車指揮車輛繞行，另隨即通知當地保養廠派出拖吊車，在20分鐘內拖離，車主對於警察明快的處理速度，一再的表示感謝。

關山警察分局表示，鹿野分駐所警員簡士瑋不論在工作及業務上，表現的均可圈可點，平時樂於助人，因為從警前曾當過代課老師，所以有「簡老師」的稱號，是同事眼中的「好同事、好老師」！警察工作與民眾生活息息相關，所謂「身在公門好修行」，期望同仁在工作上秉持善念及同理心，以造福更廣大的社會民眾！

(中時新聞網)