國民黨前台中市立委參選人林佳新發文指出，目前時代力量到底有幾位立委他實在不清楚，但他知道「雲林縣時代力量議員」就任2年來，竟然沒有幫雲林爭取任何一項建設，讓他忍不住痛批「好歹也討些錢來建設地方」。網友回應熱烈，有人表示時代力量只會打擊不會建設，也有人坦言自己也不知道雲林民代有時代力量黨籍的。而雲林縣時代力量議員，僅有廖郁賢一人；她因涉及人頭黨員案，24日遭時代力量紀律委員會懲處停權1年半並喪失決策委員身分。

林佳新25日在臉書發文，首先質疑「時代力量有立委嗎？」接著表示「應該有吧」，但老實說剩幾位他真的不清楚。話鋒一轉，林直言他最質疑的問題在於，自己突然發現，「雲林縣時代力量議員」已經就任2年了，竟然沒有幫雲林爭取任何一項建設，更忍不住痛批「好歹也討些錢來建設地方」。

文章一出，獲得超過2600個讚、超過180則留言與數十次分享。有網友對時代力量政治人物提出質疑：「哥，時代力量只負責打擊，他們不負責爭取建設」、「不是打擊 是破壞啦！」「意思是生雞蛋的沒有，只有做拉雞屎的事」、「先抹黑打擊。再逐一破壞。最後人格毀滅。大小綠的SOP」。也有網友表示：「我都不知道雲林立委有時代力量」、「我也不知道雲林有時代力量議員」、「時代的不是都不分區？」「雲林有位廖姓女議員，大家不是都說他好棒棒」。

廖郁賢今年7月涉及人頭黨員案，24日晚間遭時代力量紀律委員會懲處停權1年半，同時也失去決策委員身分。廖停權後將無法參與明年2月決策委員重選，甚至失去下一屆雲林縣議員黨內提名資格，但廖未正面回覆，僅表示不申訴，就此接受決議。她曾自嘲，從停權那刻起自己應該也喪失決策委員資格，大概是有史以來任期最短的委員。

(中時新聞網)