不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)受惠中國公共工程需求在疫情後迅速回升，第三季營收24.56億元創新高，單季EPS達0.95元，前三季EPS為1.79元，展望第四季隨著需求及產品價格趨漲，有利營運再上層樓。

東明-KY前三季營收64.24億元，毛利率13.24%，營業淨利4.27億元；歸屬於母公司累計淨利3.01億元，僅微幅年減2.86%，前三季每股淨利為1.79元。

受惠中國公共工程需求在疫情後迅速回升，東明-KY第三季營收創新高，毛利率上升至15.73%，稅後淨利1.61億元也為近7季高點，單季EPS 0.95元。展望後市，公司看好後疫情商機，已拿下大陸多張建設醫院訂單，以及畜牧場及生態公園的緊固件訂單，第四季營運有機會再優於第三季。

東明-KY受惠中國大陸對太陽能、水資源等產業擴大投資，公共工程需求在疫情後迅速回升，帶動第二季業績就恢復年增表現，第三季營收並創下新高，前三季營收64.26億元，年減約1.76%。

展望後市，東明在大陸內銷市場需求持續看旺，加上外銷需求也感受到逐步回溫；預計本季產品價、量走揚，對第四季看法正向，法人預估，東明第四季營運可望再優於第三季。

東明-KY 10月營收8.12億元，維持在8億元之上高檔，年增11.97%，前10月營收72.38億元，微幅年減0.43%。

(時報資訊)