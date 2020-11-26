110學年高中英聽測驗第二次考試12月12日舉行，大考中心今天表示，考生進入分區及試場時，均須配戴口罩，同時不開放陪考。境外考生若同時報名英聽二試及大學學測，可選擇於學測結束次日，即明年1月24日上午進行英聽二試。

大考中心表示，110學年英聽二試共有4萬5736人報名，包含集體報名4萬3224人、個別報名2512人。二次應試在12月12日上午11時至12時舉行，考試前不開放試場查看座位，但試場分配表已公布在大考中心網站。

大考中心主任周兆民表示，110學年英聽二試不開放冷氣，每間試場為36人。另考量英聽考試特性，參照學者專家建議，開啟教室內4個角落之氣窗各5至10公分。

周兆民說，英聽二試各考分區已預先規畫考生進場、出場及內部移動之動線，並做好標示及引導管制作為。考生進入考分區時須配戴口罩，否則不能進入。考生自進入試場後也要配戴口罩，屢勸不聽者，扣減該節全部成績。

周兆民表示，英聽二試考生進入考分區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證及應試有效證見正本，未攜帶入場識別證的考生，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

周兆民說，考試當天，各考分區上午9時30分起開始量體溫，同時，為避免人潮群聚，不開放親友陪考，將由集體報名單位及考分區學校分別組成考生服務隊來協助考生。

今年大陸台商學校有439個高三生，其中有345人報名在大陸考場舉行英聽二試。周兆民表示，第一批試務人員已在昨天前往大陸，並已進到防疫旅館，將努力讓12月12日考試順利進行。

周兆民表示，境外考生若同時報名英聽二試及明年1月22日、23日的學測，為減少他們在短時間內因為返國內外需配合檢疫隔離的次數，可於12月7日至9日期間，向大考中心提出申請，經審核後，即可選擇於學測考試結束次日，即明年1月24日上午進行英聽二試。

周兆民說，目前有9個境外生同時報名英聽二試及明年學測，其中一個是在大陸台商學校的學生，另外8個是越南台商學校的學生。

(中時 )