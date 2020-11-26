原隸屬於行政院中央二級機關的國立故宮博物院，傳出因應行政院組織改造，將改隸屬於文化部。文化部今（26）日於立法院進行專案報告並備質詢，立法委員黃國書表示，據故宮回應媒體報導，證實改組案確實在討論中，若故宮真要納入文化部，希望文化部提前進行相關規劃。

黃國書表示，故宮若改隸屬於文化部，將從二級機關轉為三級機關，是否有矮化故宮的問題？名稱是否又會因「去中國化」就此改變？依媒體報導看來，故宮不排斥改隸屬文化部，期盼文化部更積極作為。

立法委員林奕華則認為，國際級博物館有保持超越性及獨立性的必要，故宮納進文化部茲事體大，個人並不贊成。就此議題，她也有詢問故宮院長吳密察，「他說他是接到一通行政院的電話，詢問各國國際級博物館的組織如何，而不是故宮對改組沒問題，今天故宮沒參與質詢，這樣討論不尊重故宮。」

文化部政務次長蕭宗煌表示，行政院組織改造是重要工程，「但目前為止我個人而言，沒參加任何會議與部內討論。據故宮回應媒體，的確是在進行中。」他也指出，故宮是特別文化機構，僅用行政層級來論定，很難論定如何經營會比較好。至於故宮是否改名，因事情還沒發生，所以沒辦法回應。

(中時 )