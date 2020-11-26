國軍日前在社群媒體發布一張「空軍一號」空服士（空服員）的美女上士照片。由於是罕見神秘的「空軍一號」新聞，照片一出引發網友熱烈討論。

軍方媒體《青年日報》臉書25日發布一張美女照片，照片中主角是擔任「空軍一號」空服士的女上士盧書融。談到自身的從軍願景，盧書融表示，「當你覺得辛苦，代表正在走上坡路。」

照片一出，引發大批網友暴動。網友大讚「美麗，不只顯現在外貌上，還有妳的專業上」、「以妳為榮」、「感謝您為中華民國付出」。不過，也有網友好奇表示，「為什麼不穿一般制服就好」？有網友回應表示，「這是執行空軍一號勤務制服」。

任空服士的盧書融。（摘自青年日報臉書）

而據《自由時報》報導，盧書融畢業空軍航空技術學院，於民國107年加入空軍松指部，目前任波音737-800行政專機的上士空服士官。波音737-800行政專機就是俗稱的「空軍一號」專機，是台灣用來護送正副總統及其他重要官員的任務型飛機。

依《青年日報》網站資訊，空軍松指部，全名為「空軍松山基地指揮部」，前身為「空軍松山站」，於民國34年10月1日成立，歷經多次擴編後，目前編配B737-800型、FK-50型、BH-1900型機等，執行總統座機及各項專機與演訓任務。

在空軍松指部成立50週年的部慶活動上，軍方特地展出座機隊空服士歷年服裝，除介紹各時期服裝的特點，更「僅展現空服士在各時期的風貌與專業自信。」

(中時新聞網)