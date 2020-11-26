「奶茶妹妹」章澤天因高中時拿了瓶奶茶在手，清新甜美模樣讓她大爆紅，而實際上她是清華大學畢業的高材生，2015年一畢業就閃嫁京東集團創辦人劉強東，對方大了她足足19歲，婚後育有1女，前年劉強東赴美卻捲性侵醜聞，兩人因此爆出婚變，日前章澤天迎接27歲生日，她貼出慶生照，被發現千億富尪竟缺席，再爆議論。

過去章澤天不時在社群曬恩愛，或夫妻倆一起出席活動，或私下一家人出遊的照片，隨處可見劉強東寵妻的證據，但自從捲入留學生性侵疑雲的消息傳出後，即便美方對劉強東做出不起訴處份，但章澤天卻沒再張貼過夫妻同框照，甚至自7月起就沒更新IG，直到現在。

昨(11/25)她在IG貼出一張新照，寫下「Just turned 18（剛過18歲）」，照片中章澤天留著一頭及肩捲髮，穿著白色無袖洋裝，頭上戴著「Happy Birthday」慶祝髮箍，笑得燦爛，似乎是在一場慶生派對上，而她是獨自入鏡，身旁並未見丈夫劉強東的身影。

章澤天的生日是11月18日，推測這張照片可能是最近的慶生會拍下的，而過去她生日，都有老公陪伴度過，但這回劉強東卻沒現身，難免引發婚變揣測，不過比起婚姻危機，至少章澤天看起來過得還OK，不少人送上生日祝福外，也直讚她看起來仍然很年輕貌美，「生日快樂，太美啦！」、「頂級顏值」、「啊小天終於更新了！要一直開心啊」。

(中時新聞網)