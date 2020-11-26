企業尾牙走向「微型化」，轉為鼓勵舉辦部門聚餐，王品集團率先同業施行「安心專案」，嚴格把關深受信賴，消費者對微型尾牙方案詢問熱度高，其中王品牛排消費10客套餐(含以上)贈送套餐券一張價值$1,529 、還送價值$748紅酒乙瓶；夏慕尼推出消費10客(含以上)套餐，即享套餐88折優惠，部門人少的話有日式定食新品牌-町食、品田牧場可選，推出4客、8客套餐，享85折、88折優惠。

除上述比餐券更超值的優惠外，台中米其林餐盤推薦-THE WANG、西堤、陶板屋、藝奇、原燒O-NiKU、享鴨、沐越、莆田、丰禾、聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮也提供多人折扣、主餐升級、離峰優惠、指定飲品無限暢飲等活動，各公司行號可依預算、餐點種類選定喜好的品牌來場優質、溫馨的年終派對。

除搶尾牙商機，王品子公司「萬鮮」搭上宅經濟列車，一系列推陳出新的產品，在各大連鎖通路都有亮眼表現。「萬鮮」年菜去年初試啼聲，集合集團四大中餐品牌，早鳥優惠3天迅速完銷、賣出1.6萬份，網路好評、迴響不斷。

萬鮮今年進一步以自有品牌-「王品嚴選」，再攻年菜市場，王品集團主廚群聯手，高檔食材、金牌廚藝、搭配超心動早鳥價格，主打菜色未上市，科技龍頭大廠已經提前下單預購，作為犒賞同仁的年節禮品，「王品嚴選」年菜將為年菜市場再掀熱度。

至於地表最強美食app「王品瘋美食」，原訂11／30日截止的“吃一送10 Fans Go Go!”活動，為答謝百萬鐵粉踴躍支持，快閃加碼再送千，只要會員在11／30日前將「王品振興分享券」全數用完，王品集團就加送10張100元「王品鐵粉感謝券」，使用期限從11／26-12／20日，讓您盡情享受美食到年底。

(中時 )