恒生指數26日高開25點，報26,695點，盤中曾跌57點，低見26,612點，隨後止跌反彈，暫時最多漲61點，高見26,731點。截至上午10時22分，恒指上漲18點至26,687點。

香港信報報導，國企指數上漲62點，報10,620點。恒生科技指數上漲19點至7,940點。

個股方面，重磅科技股回神，騰訊上漲1.3％，報580.5港元。美團盤中一度上漲逾3％，最新漲2.5％，報300.8港元。阿里巴巴上漲1.4％，報270.8港元。

25日大漲6.5％的匯控，26日早盤低開1.7％，報41.65港元，最新上漲0.1％，報42.4港元。陸資金融股支撐大盤，工行上漲1.5％。建行、交行及國壽均漲1％以上。

藥明生物最新跌逾4.1％，暫為表現最差藍籌股。油價創8個月新高，促使中石化上漲近2％，暫為表現最佳藍籌股。

(工商 )