繼各大百貨周年慶之後，觀光飯店周年慶活動接力開跑，台北六福萬怡酒店慶祝開業五周年，將在12月生日月推出五大餐飲好康優惠回饋消費者，並衝刺年終歲末餐飲買氣。其中最誘人的是，針對吃自助餐的客人秤體重，餐後體重每增加一公斤可折抵100元，噱頭十足。

台北六福萬怡酒店周年慶好康優惠活動包括：

1.「萬怡享樂FUN送趣」活動，12月1日至30日間，館內單筆消費滿3,000元，憑該發票就可以兌換一張抽獎券，即有機會抽中雙人住宿券或敘日全日餐廳下午茶餐券。

2.粵亮廣式料理「Fun送心意」，凡於活動期間來粵亮用餐，每桌即贈送「桂花涼糕」一份。

3.FUN LAB門市推出「FUN藝趣」，12月1日至30日止，門市全品項皆享95折，滿3,000元則享九折。

4.敘日全日餐廳將舉辦「斤斤計較 Fun肆朵頤」活動，12月1日至20日間，於午、晚餐時段，餐前先量測體重，吃飽喝足後，該位民眾再測量一次，每增加滿1公斤就現折價100元，每人最高可折抵500元，以超優惠價格享用五星主餐及自助餐檯吃到飽。

5.The Lounge大廳酒吧特別推出「JC CAT慶生 Fun派對」，限定於12月17日至24日，JC Cat主廚手工甜點買一送一（須以原價服務費計算），超卡哇伊貓咪邀大家一起甜蜜慶生

(工商 )