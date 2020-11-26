江姓男子為首的不法集團，佯稱是金融指數操作分析師，以每月提供投資人固定利息、兩年可回本的騙術，吸收民眾資金，不法所得超過1億元新台幣。檢方訊後，認為江嫌有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署日前接獲法務部調查局台東縣調查站情資，指有不法業者佯稱是金融指數操作分析師，還是某外商平台的代理商，獲利穩定，吸引民眾投資。

檢方隨即與台東縣調查站、高雄市調查處等單位組成專案小組，全力偵辦。經過多日蒐證，於11月23日搜索這家假投資公司，查扣相關帳戶存摺等資料，並通知該公司負責人46歲江嫌等6人到案說明。

經專案小組調查發現，江嫌對外佯稱是亞太區金融指數操作分析師，並獲得知名外商的授權，是外商在台灣、香港地區的代理商，可操作外匯、期貨，每月提供投資人利息，且2年後可以完全回本；另又稱其旗下集團經營不動產包租代管、專款專戶投資台指期等項目。

該不法集團以高明話術取信民眾，民眾受騙，紛紛匯入資金，從今年2月至今，已吸金逾新台幣1億元。檢方經漏夜偵訊，認為江姓主嫌涉犯銀行法第125條第1項非銀行收受存款罪、刑法第339條第1項詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )