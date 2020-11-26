馬國女大生在台南遇害，成為影響台灣形象的國際新聞，國民黨中常委林金結鑑於隨機殺人與重大刑案日益增多，2020年就有6件，昨在國民黨中常會提案，建議黨中央研議發動「反廢死」公投。

提案獲兼具立委身分的李德維、鄭正鈐及其他中常委謝坤宏、曾文培、沈慶光、陳柏翰等人連署，黨主席江啟臣裁示政策會、立院黨團及智庫進行研議。

身兼國民黨政策會副執行長的新北市議員林金結，剛遞補國民黨中常委約兩個月，昨在中常會提案指出，社會上隨機殺人與重大刑案日益增加，治安惡化但蔡政府面對死刑的態度曖昧不明，民心憤恨不平，國民黨有必要回應民意，趕緊研議反廢死公投議題的可行性、執行策略。

他說，依據各種針對廢死之民調，台灣民眾高達八成反對廢除死刑。包括國家發展委員會之

「民眾對死刑相關議題的看法」民意調查結果，有近八成八的受訪者不贊成廢除死刑，不贊成的主要理由包括廢除死刑將使治安惡化，使有心犯罪者無所畏懼。國立中正大學犯罪研究中心針對「死刑存廢」有77.4％民眾目前反對廢除死刑。

他表示，<DailyView網路溫度計>根據<KEYPO網路大數據>之數據分析出網友的想法，

社會上支持死刑的民意依舊多過於挺廢死，認為「死刑具有嚇阻犯罪的作用」、「不該浪費納稅人的錢養死刑犯」、「維持社會秩序與安定」、「重大犯罪者再犯率高」、「對被害者家屬是一種交代（社會正義）」、「廢死的配套措施不明確」等等。

林金結強調，鄭捷案之後，隨機殺人案10起其中6案都發生在2020年，甚至同一個月內連爆3起隨機殺人案件，引起民眾恐慌，從黃富康事件、小鄭容和案、萬華房仲刺殺計程車司機案、重大殺人案如台南馬來西亞女學生擄殺案、台中桶屍案等等，都讓人民覺得治安日下。而台南擄殺案受害女學生的家屬也跨海要求國賠，也讓台灣治安的國際形象蒙上陰影。

林金結說，從相關民調及治安惡化事件頻傳，在在顯示國民黨應呼應民意發起廢除死刑公投，經由公投途徑彰顯民眾的意志有其必要性，也讓人知道國民黨與民眾站在一起。

(中時 )