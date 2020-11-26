剛跟火箭簽下3年4100萬美元「肥約」的伍德，從2015年NBA落選球員變成年薪破千萬美元球星，他奮發向上的勵志故事，絕對可以鼓舞更多不被看好的球員，但讓他最在意的，還是當年自己NBA落選後，就遭前女友分手的悲哀往事。

回顧2015年NBA選秀會，當時19歲的伍德，雖被認為擁有能被選上的不錯天賦，卻因謠傳他練球經常遲到，讓各隊對他印象很差，但他仍在選秀當天租了一個房間，跟幾十個親友一起觀看選秀會，卻在整個選秀過程都沒念到他的名字。

沒想到上天給伍德的苦難還沒結束，因為那一晚他遭遇更大痛苦，「我記得那個晚上，我還被自己前女友甩了。在NBA選秀會結束後，我把她送到了機場，從那天開始到現在，我們再也沒有見過面。」只能說伍德的前女友確實有夠現實。

伍德接下來輾轉待過七六人、黃蜂、公鹿、鵜鶘等隊，總算在上季效力活塞期間迎來大爆發，場均可拿13.1分、6.3籃板，更先發打了12場，如今換來火箭捧上3年4100萬美元合約招募，想必他的前女友看到這則新聞，勢必相當悔不當初！

(中時 )