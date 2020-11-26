農委會台東區農業改良場歷經5年成功研發「高壓空氣灌注法」，兼具效率高、效果佳、友善生態環境等優點，能有效除滅樹幹內的斑星天牛幼蟲，該技術將無償提供農林業使用，期望有效降低斑星天牛對果樹的危害，減輕果農損失。（李柏澔攝）

柑橘產季將至，然而農民卻聞「牛」色變，「斑星天牛」長年嚴重危害柑橘類作物，每年造成柑橘作物的損失逾1.4億，農委會台東區農業改良場歷經5年成功研發「高壓空氣灌注法」，兼具效率高、效果佳、友善生態環境等優點，能有效除滅樹幹內的斑星天牛幼蟲，該技術將無償提供農林業使用，期望有效降低斑星天牛對果樹的危害，減輕果農損失。

斑星天牛是台灣果樹及森林的重要害蟲之一，柑橘類、番石榴、荔枝、楊桃、印度棗、蓮霧、龍眼、無花果、木瓜、木麻黃等都深受其害，幼蟲在植株內造成的啃食孔道常造成整體植株枯萎死亡。

根據108年農業統計資料，全台柑橘類種植面積2萬5610公頃，產值達143億元，每年斑星天牛為害所造成的損失高達1.4億元以上，加上其他果樹及林木損失以及防治成本，總體損失更為龐大。

台東區農業改良場副研究員陳奕君指出，「高壓空氣灌注防治法」是利用物理性的高壓空氣去處理樹幹裡面幼蟲的危害得到很好成效，幼蟲鑽到樹幹裡面即便用劇毒農藥都不太容易殺死，利用這個高壓空氣灌注殺死軟體的幼蟲得到良好成效，防治率很高。

他表示，該技術雖然主要以防治幼蟲為主，但高壓空氣灌注入蟲孔道後，各齡期的幼蟲、蛹及尚未羽化完全的成蟲也可一併被除滅。

台東區農業改良場場長陳信言說，「高壓空氣灌注法」操作簡便、器材設備應用及投入門檻不高，設備成本約3萬元，是經濟實惠、效率高、效果佳且友善生態環境的防治法，該技術未來不僅適合應用於有機友善栽培果園，也可廣泛應用於慣行農法田區或林木保護，以有效減少農藥使用，降低環境污染。

(中時 )