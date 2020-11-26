大陸安徽近期破獲一起駭人聽聞的非法摘取器官事件，4名醫院醫師與2名民眾合作，先由醫師假裝宣布重症病人死亡後，將這些重症病人迅速送到假冒的「救護車」上進行器官摘除手術，摘下死者的肝腎作為捐贈、變賣用途，6人一共非法摘取11名死者的器官，遭法院判處10個月至2年徒刑。

據《澎湃新聞》報導，此事件會爆發起因是一對母子發生車禍，兒子被救活後發現母親在死亡當天器官被捐獻，但他向中國人體器官捐獻管理中心查詢時，未查到母親的器官捐獻資訊，因此向司法機關反映，警方之後逮捕當地醫院加護病房的主任和其他3名醫師。

據判決書指出，4位醫生在宣判重症病人死亡後，會在半夜將死者送到一輛假冒的救護車上做器官摘除手術。擔任該救護車的司機為當地民眾，該民眾說，當初該救護車是用來在醫院附近接送病人，但不具備營運、救護資質，為了配合醫師手術，才改裝成臨時手術室。

根據規定，器官捐贈過程必須有紅十字會人體器官捐獻協調員在現場見證，涉案醫師透過偽造簽字將手續合法化。當地法院最後認定6人犯故意毀壞屍體罪，分別判10個月至2年4個月不等的有期徒刑。

(中時新聞網)