南迴鐵路電氣化12月23日全線通車，台鐵局規劃要停駛藍皮普快的定期班次，未來要買旅行社的套裝行程才能搭乘。消息傳出，引來不少民眾朝聖，不少民眾都希望能保留固定班次。立委就要求，套裝行程跟定期班次未來可併行，才是兩全其美的作法。交通部長林佳龍承諾，將與雄獅協調，保留自由搭乘方案。

立委邱顯智質詢指出，藍皮是非常好的觀光跟旅遊，雄獅得標後針對藍皮部分說要搭配地方主題，推出套裝旅遊行程，但就跟部長提到的平民東西不同；網路也發起聯署，希望藍皮解憂號繼續行駛，他雖不反對推套裝行程，但應保留平價火車選項，建議可縮小班距和範圍，或改二天一班，增加的旅遊套裝就搭配地方旅遊，是兩全其美的作法，希望交通部跟台鐵可以研議。

林佳龍也認為，應保留一部份，會跟得標廠商協調，保留原來自由搭乘，藍皮停駛後先整修廁所，預計明年4月完成。

台鐵局副局長朱來順表示，藍皮解憂規定旅行社一年要開730趟，等於每天都要有一趟，相關行程也要由台鐵決定，未來可以在審查過程中建議規劃單一搭火車的選項，讓產品更多樣化。

根據交通部《鐵道觀光整體規劃及深夜營運策略》報告，藍皮解憂號、鳴日號觀光列車，預計於明年1月1日由得標合作旅行業者推首航營運外，台鐵局還規劃，2022年推出海風號、山嵐號觀光列車，分別由EMU100自強號、EMU300自強號改造，主打平價奢華的輕旅行，車廂風格再精緻優雅、天然樸實為主。2024年再規畫推出鑽石及觀光列車，是全新採購、主打頂級豪華寢台列車，服務以高價奢華為主。

(中時 )