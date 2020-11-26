金城分局長胡淑淨陪伴小朋友體驗騎乘「小哈雷」機車。（警方提供）

金門金城分局長胡淑淨今（26）日上午帶領交安、婦幼宣導團及大型「警察寶寶」前進有500餘位師生的金城幼稚園，與小朋友玩起交通常識有獎問答，在歡笑聲中共度美好時光。

金城分局的轄區從幼兒園到國、中小學、高中和大學都有，校園安全是平日重點工作之一，在台南女大生命案事件之後，更受到各方關注。

新到任金城分局長胡淑淨今天上午率同交安、婦幼宣導團及少年警察隊開進金城幼稚園，帶領大型「警察寶寶」進入相距不到2分鐘路程的金城幼稚園，讓小朋友好開心!

在「警察杯杯」和「警察阿姨」的指導下，小朋友體驗騎乘電動「小哈雷」警用機車，簇擁著「警察寶寶」興奮尖叫，也在交通安全常識宣導及有獎搶答中，分享玩遊戲、拿獎品的樂趣。

金城分局還將警用巡邏車、機車及多項裝備開進校園內，讓小朋友近距離接觸警車和認識警徽，期待在多樣化活動安排中，從小扎根交通安全常識，長大後成為守法的用路人。

胡淑淨表示，金城分局除定期校園安全評估檢測外，也建立安心走廊、愛心服務站，設置巡邏箱，持續加強巡守校園安全，上下學時段更編排「護童專案」協助學童安全，目標是做到「校園安全更安全，家長放心更放心」。

金城分局前進「好厝邊」金城幼稚園，用行動力宣示強化校園安全。（警方提供）

(中時 )